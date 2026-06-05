Versuchte Brandstiftung: 45-Jähriger will Stadtkirche anzünden

Jena - Ein 45-Jähriger hat am Donnerstagabend in der Stadtkirche St. Michael in Jena ein Feuer gelegt.

Das Feuer in der Kirche konnte schnell gelöscht werden. (Symbolfoto) © 123RF/diegograndi

Der Mann hatte gegen 17 Uhr die Kirche betreten und mehrere Flaschen Lampenöl bei sich gehabt, berichtet die Polizei.

Anschließend soll der 45-Jährige das Öl im Bereich des Altars sowie des Taufbeckens verteilt und entzündet haben.

Das Feuer wurde jedoch schnell von anderen Personen bemerkt. So konnte der Brand mithilfe eines Handfeuerlöschers gelöscht werden. Am Altar sowie am Taufbecken entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Der Mann wurde noch am Tatort von den Polizisten gestellt. Während der Maßnahmen leistete der 45-Jährige Widerstand und verletzte sich hierbei leicht. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Den Angaben nach habe der Täter bereits in der Vergangenheit niederschwellige Straftaten begangen und dabei meist unter Drogeneinfluss gestanden. Im jüngsten Fall wurde der Mann positiv auf Cannabis getestet. Einem Haftrichter wurde der 45-Jährige nicht vorgeführt.