Versuchter Autodiebstahl an roter Ampel: Mutiger Senior reagiert grandios!

Gummersbach - In Gummersbach (Oberbergischer Kreis) hat ein 27-Jähriger versucht, das Auto eines Seniors (70) zu stehlen, während dieser gerade an einer roten Ampel wartete. Der Autodieb hatte jedoch nicht mit der Redaktion des renitenten Rentners gerechnet!

Der Senior hatte mit seinem Wagen gerade an einer roten Ampel gewartet, als der Fremde plötzlich in sein Auto einstieg - und ihn bedrohte! (Symbolbild) © 123rf/nebasin1980

Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag berichtete, stand der 70-Jährige am Donnerstagnachmittag gerade mit seinem Nissan an der Kreuzung Brückenstraße/Kaiserstraße und wartete darauf, dass die dortige Ampel auf Grün umsprang, als sich urplötzlich die Beifahrertür seines Autos öffnete und ein junger Mann sich neben den Rentner setzte.

Dann wurde es bizarr, denn der Unbekannte drohte dem Autofahrer mit der Faust und forderte ihn gleichzeitig dazu auf, den Wagen zu verlassen. Der 70-Jährige kam der dreisten Aufforderung des Mannes zwar nach, machte den Wagen vorher jedoch aus und nahm auch die Fahrzeugschlüssel mit.

Im Anschluss beobachtete er den Fremden dabei, wie dieser auf den Fahrersitz rutschte und mehrfach versuchte, das Auto zu starten. "Als ihm dies nicht gelang, ging er zu dem 70-Jährigen, drohte ihm erneut und forderte nun die Herausgabe des Schlüssels", schilderte der Sprecher, doch der Senior ließ sich nicht einschüchtern und blieb standhart!

Schließlich brach der erfolglose Autodieb sein Vorhaben ab und flüchtete Richtung Bachstraße, während die alarmierte Polizei eine Fahndung nach dem Mann einleitete.