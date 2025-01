Versuchter Mord? Junge (13) sticht an Bushaltestelle auf Kopf von Schüler ein

Schnelldorf - Am Dienstagmorgen soll ein 13-Jähriger an einer Bushaltestelle im Landkreis Ansbach auf den Kopf eines 14-jährigen Schülers eingestochen haben.

Die Polizei nahm den 13-Jährigen an der Bushaltestelle in Gewahrsam. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei mitteilte, stand der 14-Jährige mit weiteren Kindern und Jugendlichen gegen 7 Uhr an der Haltestelle in der Rothenburger Straße, um dort in den Schulbus zu steigen.

Dabei verspürte er nach eigenen Angaben plötzlich Schmerzen durch vermeintliche Schläge auf den Kopf. Er entfernte sich deshalb von der Haltestelle und rief seine Eltern an.

Im Krankenhaus wurden mehrere Stichwunden am Hinterkopf des Jungen festgestellt. Der 14-Jährige konnte das Krankenhaus nach seiner medizinischen Versorgung wieder verlassen.

Indes meldete sich der mutmaßliche 13-jährige Tatverdächtige selbst bei der Polizei und gab an, jemanden mit einem Messer verletzt zu haben.

Beamte der Polizei Feuchtwangen trafen ihn noch an der Bushaltestelle an und nahmen ihn in Gewahrsam. Ein Messer wurde in unmittelbarer Nähe auf dem Gehweg gefunden.