Versuchter Raub wegen E-Zigarette: Polizei sucht Zeugen
Greußen (Kyffhäuserkreis) - Am Montagnachmittag wurde in Greußen ein Mann von bisher noch unbekannten Personen wegen einer E-Zigarette attackiert.
Laut Polizei ereignete sich die Tat gegen 13.30 Uhr im Bereich der Paul-Lürmann-Straße. Dort sei der Mann von mehreren unbekannten Personen angesprochen worden.
Diese forderten ihn auf, ihnen eine E-Zigarette zu geben. Anschließend stießen sie den Mann zu Boden und wirkten gewaltsam auf ihn ein.
Am Ende flüchteten die unbekannten Täter mit einem schwarzen Kleinwagen.
Der Geschädigte erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.
Nun ermittelt die Polizei im Kyffhäuserkreis wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Raubes. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat.
Informationen nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Roberto Pfeil/dpa, Daniel Karmann/dpa