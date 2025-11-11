Versuchter Raub wegen E-Zigarette: Polizei sucht Zeugen

Greußen (Kyffhäuserkreis) - Am Montagnachmittag wurde in Greußen ein Mann von bisher noch unbekannten Personen wegen einer E-Zigarette attackiert.

Laut Polizei forderten die Unbekannten den Mann auf, ihm seine E-Zigarette zu geben und attackierten ihn anschließend. (Symbolfotos) © Bildmontage: Roberto Pfeil/dpa, Daniel Karmann/dpa

Laut Polizei ereignete sich die Tat gegen 13.30 Uhr im Bereich der Paul-Lürmann-Straße. Dort sei der Mann von mehreren unbekannten Personen angesprochen worden.

Diese forderten ihn auf, ihnen eine E-Zigarette zu geben. Anschließend stießen sie den Mann zu Boden und wirkten gewaltsam auf ihn ein.

Am Ende flüchteten die unbekannten Täter mit einem schwarzen Kleinwagen.

Der Geschädigte erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.