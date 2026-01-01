Versuchtes Tötungsdelikt in Düsseldorf am Neujahrsmorgen

Düsseldorf - Nach einer laut Polizei eher unauffälligen Silvesternacht hat es in der Düsseldorfer Altstadt am frühen Neujahrsmorgen ein versuchtes Tötungsdelikt gegeben.

Eine Mordkommission der Düsseldorfer Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Nähere Angaben zu Verletzten machte ein Polizeisprecher zunächst nicht. Eine Mordkommission sei gebildet worden und ermittle, sagte er.

Insgesamt sei die Silvesternacht in der NRW-Landeshauptstadt jedoch ruhiger verlaufen als im Vorjahr, erklärte der Sprecher mit Verweis auf das Einsatzkonzept.

Die Polizei sei "mit deutlicher Präsenz im Stadtbild sichtbar" gewesen und "konsequent, niederschwellig und robust eingeschritten".

Auch in der Altstadt sei es zum Jahreswechsel relativ friedlich geblieben. Die Polizei habe dort frühzeitig unter anderem mithilfe von Videoüberwachung einschreiten können, hieß es.