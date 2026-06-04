Verwirrter Mann verletzt sich selbst und bewaffnet sich mit gefährlichen Gegenständen
Mühlhausen - Ein verwirrter Mann hat am frühen Donnerstagmorgen in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst.
Die Beamten waren wegen einer vermeintlichen Bedrohung alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen waren, konnte keine Straftat festgestellt werden.
Es stellte sich jedoch heraus, dass sich ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte.
Laut Polizeiangaben hatte er sich bedroht gefühlt und mit mehreren gefährlichen Gegenständen bewaffnet. Hierbei hatte er sich versehentlich selbst an der Hand verletzt.
Der Rettungsdienst musste deshalb noch ausrücken und schaute sich vor Ort die Verletzung des Mannes an. Im Anschluss war er wegen seines psychischen Zustandes in eine Fachklinik gebracht worden.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa