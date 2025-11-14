Videokamera schlägt Alarm: Mann hält Einbrecher bis Polizei kommt fest

Eine Videokamera hat in Wuppertal-Elberfeld einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat aufgezeichnet.

Von Tamara Wegbahn

Der Besitzer des Hauses hielt den Einbrecher fest bis die Polizei ihn mitnahm. (Symbolbild)  © Nicolas Armer/dpa/dpa-tmn

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, sei der Mann in der Nacht in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingedrungen.

Eine Videokamera filmte ihn und alarmierte den im Haus wohnenden Besitzer.

Der Mann zögerte nicht lange. Er rief die Polizei und hielt den mutmaßlichen Einbrecher im Keller fest, bis die Beamten eintrafen. Die Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam.

