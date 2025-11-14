Videokamera schlägt Alarm: Mann hält Einbrecher bis Polizei kommt fest

Wuppertal - Eine Videokamera hat in Wuppertal-Elberfeld einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat aufgezeichnet.

Der Besitzer des Hauses hielt den Einbrecher fest bis die Polizei ihn mitnahm. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa/dpa-tmn

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, sei der Mann in der Nacht in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingedrungen.

Eine Videokamera filmte ihn und alarmierte den im Haus wohnenden Besitzer.