Videokamera schlägt Alarm: Mann hält Einbrecher bis Polizei kommt fest
Von Tamara Wegbahn
Wuppertal - Eine Videokamera hat in Wuppertal-Elberfeld einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat aufgezeichnet.
Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, sei der Mann in der Nacht in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingedrungen.
Eine Videokamera filmte ihn und alarmierte den im Haus wohnenden Besitzer.
Der Mann zögerte nicht lange. Er rief die Polizei und hielt den mutmaßlichen Einbrecher im Keller fest, bis die Beamten eintrafen. Die Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam.
Titelfoto: Nicolas Armer/dpa/dpa-tmn