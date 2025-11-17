Viel zu früh für Silvester: Zwölfjähriger Dieb im Hauptbahnhof geschnappt

Essen - Beim Klauen erwischt: Ein zwölfjähriger Drogerie-Dieb wurde auf frischer Tat ertappt. Als die Sachen des Jungen durchsucht wurde, fanden Polizeibeamte darin Feuerwerkskörper.

Mitten im November hatte ein Junge schon verbotene Böller in seiner Tasche. © Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Angestellte eines Drogeriemarkts im Essener Hauptbahnhof hatten am Sonntag gegen 15.45 Uhr die Bundespolizei alarmiert.

Der Syrer aus Recklinghausen hatte in einer Einkaufstüte drei Pakete mit jeweils 20 verbotenen Böllern eingesteckt.

Wieso es Mitte November schon den Silvestertag vorziehen wollte, verriet das Kind nicht.

Seine Mutter teilte den Polizisten mit, dass geplant war, dass der Junge von selbst nach Hause kommen sollte.