Viel zu früh für Silvester: Zwölfjähriger Dieb im Hauptbahnhof geschnappt
Essen - Beim Klauen erwischt: Ein zwölfjähriger Drogerie-Dieb wurde auf frischer Tat ertappt. Als die Sachen des Jungen durchsucht wurde, fanden Polizeibeamte darin Feuerwerkskörper.
Angestellte eines Drogeriemarkts im Essener Hauptbahnhof hatten am Sonntag gegen 15.45 Uhr die Bundespolizei alarmiert.
Der Syrer aus Recklinghausen hatte in einer Einkaufstüte drei Pakete mit jeweils 20 verbotenen Böllern eingesteckt.
Wieso es Mitte November schon den Silvestertag vorziehen wollte, verriet das Kind nicht.
Seine Mutter teilte den Polizisten mit, dass geplant war, dass der Junge von selbst nach Hause kommen sollte.
Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Verdacht des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz wurde dennoch eingeleitet.
Titelfoto: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin