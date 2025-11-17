Bombendrohung in Wernigerode: Polizei macht Innenstadt dicht

Wernigerode - Am Sonntagvormittag gab es in Wernigerode ( Landkreis Harz ) eine Bombendrohung. Die Innenstadt musste für kurze Zeit geräumt werden.

Der Marktplatz von Wernigerode musste am Sonntag geräumt werden. © Matthias Bein/dpa

Gegen 10.20 Uhr soll es nach Angaben des Polizeireviers Harz einen Anruf gegeben haben. Die Person am Telefon soll behauptet haben, dass sich auf dem Marktplatz in Wernigerode eine Tasche mit einer Bombe befindet, welche explodieren soll.

Nach der Meldung wurde der Bereich umgehend geräumt und eine Sicherheitszone errichtet. Von der Räumung waren auch zwei Hotels und ein Café betroffen, hieß es weiter.

Einsatzkräfte suchten den Bereich ab, konnten jedoch die besagte Tasche nicht auffinden.

Ein Sprengstoffsuchhund suchte den Marktplatz ebenfalls nach einer möglichen Bombe ab, stellte jedoch keine fest.