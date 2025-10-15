Vier Einsätze an einem Abend: 25-Jähriger hält Polizei in Atem

Greiz - Am Dienstag hielt ein 25-jähriger die Greizer Polizisten in Atem. Insgesamt vier Mal beschäftigte der junge Mann die Beamten an diesem Abend .

Insgesamt vier Mal beschäftigte ein junger Mann die Greizer Beamten am Dienstagabend. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

In der August-Bebel-Straße betrat der Deutsche am gegen 20.55 Uhr einen Supermarkt.

Als er mit Backwaren und Cola im Schlepptau an die Kasse ging, hielt er sein Handy zum Bezahlen an das EC-Gerät.

Daraufhin verließ er den Markt - jedoch ohne Bezahlung, denn sein Smartphone war nicht einmal eingeschaltet gewesen.

Die Polizei konnte den Ladendieb stellen und seine Personalien aufnehmen, doch diese Begegnung sollte nicht die letzte sein.