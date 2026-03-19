Völlig verrückt: Motorradfahrer rast mit über 100 Sachen innerorts und liefert bizarre Begründung

Hanau - Ein ohrenbetäubend lautes Motorrad, eine wilde Beschleunigung und eine Begründung, die selbst erfahrene Beamte stutzig machte. In Hanau kam es am Mittwoch zu einer folgenreichen Polizeikontrolle.

Der Verkehrsrowdy raste mit einer Kawasaki Ninja durch Hanau. (Symbolfoto) © 123rf/sanse293

Wie die Polizei berichtet, wurde eine Zivilstreife am späten Mittwochabend im hessischen Hanau auf ein Motorrad aufmerksam, das deutlich lauter als erlaubt unterwegs war.

Kurz vor Mitternacht fiel den Beamten des Sachgebietes TRuP (Tuner, Raser und Poser) in der Lamboystraße eine Kawasaki Ninja 400 auf, deren Abgasgeräusch besonders auffällig war.

Zunächst hielt der Fahrer an einer roten Ampel an, beschleunigte jedoch beim Umschalten auf Grün stark. Die Streife aktivierte daraufhin die Videonachfahreinrichtung ihres Zivilfahrzeugs und nahm die Verfolgung auf.

In der Antoniterstraße gab der Motorradfahrer erneut Gas und das deutlich zu viel: Bei erlaubten 50 km/h wurde eine Geschwindigkeit von 118 km/h gemessen.

Die Beamten schalteten Blaulicht und Anhaltesignal ein. Der Fahrer reagierte sofort und brachte sein Motorrad zum Stillstand. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten mehrere Mängel fest: Am Endschalldämpfer fehlte der sogenannte Dezibel-Killer, außerdem waren die hinteren Blinker nicht vorhanden. Zudem war die Hauptuntersuchung seit etwa sechs Monaten abgelaufen.