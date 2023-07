Völlige Schieflage: Polizei stoppt lebensgefährlich beladenen Lastwagen

Rodgau - Fahrlässige Überladung! Am Dienstagnachmittag fiel einem Zeugen auf der A3 ein Lastwagen auf, der sich in heftiger Schieflage befand.

Die Gewichtsüberschreitung um insgesamt 5,8 Tonnen und die damit einhergehende Schieflage stellte eine akute Lebensgefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar. Nicht auszumalen, was passiert wäre, wenn der Lastwagen mitten auf der A3 umgekippt wäre.

Eine Weiterfahrt wurde dem Fahrer des Fahrzeugs in der Folge untersagt. Noch vor Ort musste der Brummi-Lenker eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro bezahlen. Zudem kommt auf die Halterfirma noch mal ein Bußgeld in vielfacher Höhe des zunächst entrichteten Betrages zu.