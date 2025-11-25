Vogtländer fällt auf Bitcoin-Betrug rein und verliert ein Vermögen

Oelsnitz/Vogtl. - Ein 40-Jähriger aus dem Vogtlandkreis ist auf einen Bitcoin-Betrug hereingefallen und hat dabei 28.000 Euro verloren.

Abgezockt! Ein Mann (40) aus dem Vogtland verlor durch einen Bitcoin-Betrug fast 30.000 Euro. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Der Mann hatte über eine Social-Media-Plattform mit einer unbekannten Person geschrieben, die ihn über vermeintliche Anlagemöglichkeiten von Bitcoins informierte, wie die Polizei mitteilte.

Weil er mit der Kryptowährung eine hohe Rendite erzielen wollte, zahlte der Mann in mehreren Überweisungen das Geld.

Erst, als er auf seine Zahlungen nicht mehr zugreifen konnte, fiel der Betrug auf. Ob das Geld im Zuge der Ermittlungen zurückerlangt werden kann, blieb zunächst offen.