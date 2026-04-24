Vom Friseurstuhl ins Internet: 13-Jähriger unfreiwillig im Livestream
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Von Charlotte Haft
Amberg - Während eines Friseurbesuchs am Donnerstag in einem Salon in der Amberger Innenstadt wird ein 13-Jähriger heimlich gefilmt und ins Internet gestellt, ohne etwas davon zu ahnen.
Gegen den 21-jährigen Friseur wurde ein Strafverfahren nach dem Kunsturheberrechtsgesetz eingeleitet, wie die Polizei mitteilte.
Demnach bemerkte der 13-Jährige gegen 13.30 Uhr den Livestream, als er über den Lautsprecher des Mobiltelefons, das auf ihn gerichtet war, mit seinem Namen angesprochen wurde.
Mitschüler des Jungen hätten den Stream verfolgt, sogenannte Sticker der Aufnahme angefertigt und den 13-Jährigen daraufhin in der Liveübertragung angesprochen.
Titelfoto: Magdalena Tröndle/dpa (Symbolfoto)