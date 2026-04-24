Vom Friseurstuhl ins Internet: 13-Jähriger unfreiwillig im Livestream

Amberg - Während eines Friseurbesuchs am Donnerstag in einem Salon in der Amberger Innenstadt wird ein 13-Jähriger heimlich gefilmt und ins Internet gestellt, ohne etwas davon zu ahnen.

Der Friseur hat nun ein Strafverfahren am Hals. (Symbolfoto) © Magdalena Tröndle/dpa

Gegen den 21-jährigen Friseur wurde ein Strafverfahren nach dem Kunsturheberrechtsgesetz eingeleitet, wie die Polizei mitteilte.

Demnach bemerkte der 13-Jährige gegen 13.30 Uhr den Livestream, als er über den Lautsprecher des Mobiltelefons, das auf ihn gerichtet war, mit seinem Namen angesprochen wurde.