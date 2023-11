Vom Unfallort geflüchtet: Laster-Fahrer nach tödlichem Crash in Haft!

Ravensburg - Nach einem tödlichen Unfall im Landkreis Ravensburg ist ein Lastwagenfahrer in Untersuchungshaft.

Der Unfallverursacher (46) muss sich wegen fahrlässiger Tötung und Unfallflucht verantworten. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Dem 46-Jährigen wird vorgeworfen, den Unfall verursacht und sich danach vom Unfallort entfernt zu haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Bei dem Unfall am Dienstag sei der Auflieger seines Lastwagens in einer lang gezogenen Rechtskurve der Bundesstraße 30 auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ravensburg am Freitag mit.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 70-Jährigen, der daraufhin starb. Der Tatverdächtige sei weitergefahren, obwohl er den Unfall bemerkt habe, so der Verdacht der Ermittler.

Der Mann wurde später in einem Industriegebiet gestoppt. Ersten Erkenntnissen nach stand der Fahrer nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.

Das Ergebnis einer Blutentnahme stehe noch aus. Der Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen fahrlässiger Tötung und Unfallflucht.