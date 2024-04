Von Dampflok bis Panzer: Polizei kontrolliert Schwerlastverkehr an A4

Chemnitz/ Lichtenau - In den vergangenen Nächten hat die Verkehrspolizei an der A4 den Schwerlast- und Güterverkehr genau unter die Lupe genommen.

Die Kontrollen fanden an der Raststätte "Auerswalder Blick" an der A4 statt. © Harry Härtel/ Haertelpress

Die Kontrollen fanden zwischen dem 21. und 26. April an der Raststätte "Auerswalder Blick" bei Chemnitz statt. Hier wurden unter anderem die technischen Zustände, die Ladungssicherheit, die Fahrtüchtigkeit der Fahrer und die ordnungsgemäße Verwendung der Fahrtenschreiber überprüft.

An den ersten drei Tagen fanden die Kontrollen in Richtung Aachen statt, am Mittwoch und Donnerstag in Richtung Dresden.

"Knapp 100 Fahrzeuge wurden angehalten und überprüft, darunter 52 Großraum-/Schwerlasttransporte sowie Lkw und 44 Kleintransporter", berichtet eine Polizeisprecherin.

Besonders bei den Schwerlasttransporten waren die Beamten mit den verschiedensten Ladungen konfrontiert, wie eine Dampflok, einen Panzer, einen Mähdrescher, Langholz und einen 1000-Tonnen-Raupenkran.

Insgesamt stellten die Polizisten 115 Ordnungswidrigkeitsanzeigen aus. Neunmal gab es nicht unerhebliche Geschwindigkeitsverstöße auf dem Fahrtenschreiber und auch Überladungen wurden festgestellt.