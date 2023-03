05.03.2023 14:29 Von der Straße abgekommen und gegen Brückenpfeiler gekracht: Ein Toter bei Unfall in Niegripp

Am Samstagabend kam es auf der L52 in Niegripp bei Burg (Landkreis Jerichower Land) zu einem Unfall. In einem Auto mit drei Personen kam eine dabei ums Leben.

Von Robert Lilge

Niegripp - Auf der Landstraße L52 in Niegripp bei Burg (Landkreis Jerichower Land) kam es am gestrigen Samstagabend zu einem tödlichen Unfall. In Niegripp (Landkreis Jerichower Land) kam bei einem Unfall eine Person ums Leben. (Symbolbild) © 123RF/majestix77 Wie das Polizeirevier Jerichower Land berichtet, kam dabei ein Auto mit drei Insassen von der Straße ab. Anschließend krachte es gegen ein Brückengeländer. Eine Person ist bei dem Unfall aufgrund der schweren Verletzungen ums Leben gekommen. Die anderen Personen sind in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie schwer deren Verletzungen genau sind oder weitere Angaben zu den Personen konnte die Polizei nicht machen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird aktuell ermittelt.

Titelfoto: 123RF/majestix77