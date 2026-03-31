Von Kollegen erwischt: Junger Polizist bei Reifen-Diebstahl geschnappt

Berlin – In Steglitz-Zehlendorf wurden Montagnacht zwei Männer festgenommen, die offenbar gezielt Autoreifen stahlen - darunter ein 22-jähriger Polizeibeamter!

Zivilkräfte erwischten ihren jungen Kollegen (22) auf frischer Tat. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Gegen 23.15 Uhr entdeckten Polizeibeamte in Zivil einen verdächtigen Audi in der Nähe des Bundesplatzes.

Kurz darauf stiegen ein 22- und ein 27-Jähriger ein und fuhren in Richtung Steglitz. Die Beamten beobachteten, wie einer der Männer begann, die Räder eines geparkten Mercedes abzumontieren und ins Auto zu laden.

Die Festnahme erfolgte prompt. Dabei kam heraus, dass der jüngere Täter ein Polizist ist, gegen den bereits ein Dienstverbot ausgesprochen wurde.