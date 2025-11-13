Von Unbekannten: Ampel auf Straßenbahngleise geworfen
Erfurt - In der Nacht auf Donnerstag haben bisher noch unbekannte Täter eine Ampel nahe der Erfurter Innenstadt umgeworfen.
Laut Aussage der Polizei stießen die Täter gegen 1.30 Uhr eine Fußgängerampel in der Lutherstraße um.
Der Mast lag schließlich auf den Gleisen der Straßenbahn.
Glücklicherweise erkannte der Straßenbahnfahrer die Gefahr schnell genug und konnte noch abbremsen, sodass ein Zusammenstoß verhindert werden konnte.
Der bei dem Vorfall entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 200 Euro geschätzt.
Die Beamten leiteten gegen die unbekannten Täter ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.
Titelfoto: Bildmontage: Hannes P Albert/dpa, Uli Deck/dpa