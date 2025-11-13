Von Unbekannten: Ampel auf Straßenbahngleise geworfen

Erfurt - In der Nacht auf Donnerstag haben bisher noch unbekannte Täter eine Ampel nahe der Erfurter Innenstadt umgeworfen.

In der Nacht auf Donnerstag wurde in Erfurt eine Fußgängerampel umgeworfen. (Symbolbild) © Bildmontage: Hannes P Albert/dpa, Uli Deck/dpa

Laut Aussage der Polizei stießen die Täter gegen 1.30 Uhr eine Fußgängerampel in der Lutherstraße um.

Der Mast lag schließlich auf den Gleisen der Straßenbahn.

Glücklicherweise erkannte der Straßenbahnfahrer die Gefahr schnell genug und konnte noch abbremsen, sodass ein Zusammenstoß verhindert werden konnte.