Vor dem Lokal flogen die Fetzen: Gast lebensgefährlich verletzt

Heilbronn - Nach einem Streit hat ein Mann einem Lokalgast in Heilbronn schwerste Verletzungen zugefügt.

Im Beisein eines 47 Jahre alten Gasts ging die Lokalbetreiberin nach draußen, wo es zu einem Disput zwischen dem Gast und dem Randalierer kam. Im Zuge dessen fügte der Tatverdächtige diesem mit einem Gegenstand Verletzungen am Kopf zu, ehe er in ein Taxi stieg und flüchtete.

Wie die Polizei am heutigen Samstag informierte, soll der spätere Tatverdächtige das Lokal zunächst betreten und lautstark die Bestellung eines Taxis gefordert haben.

Der Vorfall im Innen- und Außenbereich eines Lokals in der Heilbronner Bahnhofsstraße passierte am frühen Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr.

Die Verletzungen des 47-Jährigen fielen so heftig aus, dass er mit einem massiven Blutverlust in eine Klinik eingeliefert werden musste. Er befinde sich mittlerweile glücklicherweise außer Lebensgefahr.

Ein 38-jähriger Deutscher konnte dank der Aufnahmen der Überwachungskamera als mutmaßlicher Täter identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Er wurde noch am Freitagabend einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt.

Der beantragte Haftbefehl wurde hierbei in Vollzug gesetzt und der 38-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.