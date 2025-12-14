Vorläufige Festnahme: Frau attackiert Ladendieb

Weimar - In einem Geschäft in der Schillerstraße in Weimar ist es am Freitagabend zu einem gewalttätigen Vorfall gekommen.

Nach einem aggressiven Ladendiebstahl in der Weimarer Schillerstraße ermittelt die Polizei gegen eine 31-jährige Frau. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Eine 31-jährige Frau betrat trotz bestehenden Hausverbots den Laden und begab sich anschließend in den Bereich für Parfümeriewaren.

Dort nahm sie mehrere Artikel aus dem Sortiment, entfernte die Sicherungen und steckte die Produkte in ihre Jacke. Beim Versuch, das Geschäft zu verlassen, wurde sie von einem Ladendetektiv angesprochen.

In der Folge eskalierte die Situation. Die Frau griff den Detektiv an, bespuckte ihn und sprach Todesdrohungen aus. Zudem beschädigte sie Einrichtungsgegenstände des Geschäfts.

Alarmierte Polizeikräfte nahmen die 31-Jährige vorläufig fest und brachten sie zur Polizeiinspektion Weimar. Am darauffolgenden Tag wurde sie dem Landgericht Erfurt vorgeführt. Ein Haftbefehl wurde erlassen, jedoch unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.