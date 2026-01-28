VW-Fahrer ausgebremst und ausgeraubt: Dreistes Verbrecher-Duo flüchtig

Hockenheim - Auf der L722 bei Hockenheim fand am Montag ein gezielter Überfall statt. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen zwei unbekannte Männer.

Die Polizei sucht derzeit nach den zwei Tätern. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 33-Jähriger, der mit seinem schwarzen VW von der A61 in Richtung Schwetzingen unterwegs war, wurde gegen 13.15 Uhr Opfer der dreisten Raubtat. In der Nähe einer dortigen Recyclinganlage begannen die Fahrer zweier Kleinwagen plötzlich, den Mann massiv zu bedrängen und zu verfolgen, so eine Polizeisprecherin.

Die Situation eskalierte, als ein dunkles Fahrzeug den VW-Fahrer abrupt ausbremste, während ein rotes Auto den Rückweg versperrte und ihn so zum Stillstand zwang.

Unmittelbar nach dem erzwungenen Halt stiegen zwei Männer aus dem dunklen Kleinwagen und besprühten den 33-Jährigen massiv mit Pfefferspray, wodurch dieser vorübergehend sein Sehvermögen verlor.

Die Täter entwendeten eine Tasche aus dem Inneren des VW und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen beschrieben die dunkel maskierten und bekleideten Männer mit Oberteilen, auf deren Vorderseiten ein weißer "POLICE"-Schriftzug prangte.

Das Opfer erlitt durch den Einsatz des Pfeffersprays leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. Der genaue Wert des Raubgutes ist noch unbekannt.