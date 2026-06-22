VW kracht gegen Baum und geht in Flammen auf: Polizei hat tragische Vermutung
Westerheim - Ein 67 Jahre alter Autofahrer ist im Unterallgäu ums Leben gekommen.
Am Montagmorgen, gegen 0.45 Uhr, kam der Mann auf der Kreisstraße zwischen Westerheim und Ungerhausen in einer Kurve mit seinem VW von der Fahrbahn ab, teilte die Polizei mit. Das Auto prallte gegen einen Baum und ging in Flammen auf.
Ersthelfer und die alarmierten Einsatzkräfte versuchten den Mann zu retten, doch vergeblich. Er starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.
Den Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Ein Gutachter wurde damit beauftragt, den Ablauf des Unfalls zu klären. Inzwischen geht die Polizei von einem Suizid aus.
Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße komplett gesperrt bleiben. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Erkheim, Günz und Westerheim sowie Rettungsdienst samt Notarzt.
Hast Du suizidale Gedanken oder hast diese bei einem Angehörigen oder Bekannten festgestellt? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhält man rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800/1110111 und 0800/1110222 oder online unter http://www.telefonseelsorge.de.
Titelfoto: Fritz Pavlon / EinsatzReport24