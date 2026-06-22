VW kracht gegen Baum und geht in Flammen auf: Polizei hat tragische Vermutung

Westerheim - Ein 67 Jahre alter Autofahrer ist im Unterallgäu ums Leben gekommen.

Der VW musste von der Feuerwehr gelöscht werden. © Fritz Pavlon / EinsatzReport24

Am Montagmorgen, gegen 0.45 Uhr, kam der Mann auf der Kreisstraße zwischen Westerheim und Ungerhausen in einer Kurve mit seinem VW von der Fahrbahn ab, teilte die Polizei mit. Das Auto prallte gegen einen Baum und ging in Flammen auf.

Ersthelfer und die alarmierten Einsatzkräfte versuchten den Mann zu retten, doch vergeblich. Er starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.

Den Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Ein Gutachter wurde damit beauftragt, den Ablauf des Unfalls zu klären. Inzwischen geht die Polizei von einem Suizid aus.