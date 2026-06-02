Während Halt in Erfurt: Verlobungsring im Zug geklaut
Erfurt/Leipzig - Während einer Zugfahrt wurde einer jungen Frau (29) ein Rucksack geklaut. Darin befand sich auch ihr Verlobungsring. Der mutmaßliche Dieb ist bei der Polizei kein Unbekannter.
Der ICE, der von Fulda nach Leipzig unterwegs war, hielt auch am Erfurter Hauptbahnhof. Bei diesem Zwischenstopp wurde der 29-Jährigen der Rucksack entwendet.
Sie erstattete direkt Anzeige bei der Leipziger Bundespolizei.
"Nach ihren Angaben befanden sich in dem Rucksack neben Kleidungsstücken auch mehrere Schmuckstücke aus Gold sowie ihr Verlobungsring", teilten die Beamten mit. Das Diebesgut hatte einen Wert von 2700 Euro.
Die Bundespolizei Leipzig informierte die Kollegen in Erfurt. Anhand von Videoaufzeichnungen konnten die Polizisten dann einen Mann identifizieren, der den Zug mit dem gestohlenen Rucksack verlassen hatte. "Dabei stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige den Einsatzkräften bereits namentlich bekannt war", so die Bundespolizei.
Die Thüringer Landespolizei konnte den 32-jährigen Algerier ausfindig machen und festnehmen. Das meiste Diebesgut wurde sichergestellt, darunter auch der vermisste Verlobungsring.
Die Ermittlungen laufen.
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