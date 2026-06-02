Während Halt in Erfurt: Verlobungsring im Zug geklaut

Erfurt/Leipzig - Während einer Zugfahrt wurde einer jungen Frau (29) ein Rucksack geklaut. Darin befand sich auch ihr Verlobungsring. Der mutmaßliche Dieb ist bei der Polizei kein Unbekannter.

Unter anderem befand sich ein Verlobungsring unter den gestohlenen Sachen. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123RF/kwangmoo, dpa/Sven Hoppe

Der ICE, der von Fulda nach Leipzig unterwegs war, hielt auch am Erfurter Hauptbahnhof. Bei diesem Zwischenstopp wurde der 29-Jährigen der Rucksack entwendet.

Sie erstattete direkt Anzeige bei der Leipziger Bundespolizei.

"Nach ihren Angaben befanden sich in dem Rucksack neben Kleidungsstücken auch mehrere Schmuckstücke aus Gold sowie ihr Verlobungsring", teilten die Beamten mit. Das Diebesgut hatte einen Wert von 2700 Euro.

Die Bundespolizei Leipzig informierte die Kollegen in Erfurt. Anhand von Videoaufzeichnungen konnten die Polizisten dann einen Mann identifizieren, der den Zug mit dem gestohlenen Rucksack verlassen hatte. "Dabei stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige den Einsatzkräften bereits namentlich bekannt war", so die Bundespolizei.