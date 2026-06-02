Verfolgungsjagd über die A46: 15-Jähriger gibt bei Polizeikontrolle plötzlich Gas

Meschede - Ein 15-jähriger Autofahrer ist in Meschede vor der Polizei geflüchtet.

Im Rahmen einer Polizeikontrolle gab der 15-jährige Autofahrer plötzlich Gas. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Wie ein Polizeisprecher erklärte, hielt er zunächst bei einer Kontrolle in der Nacht an, gab dann jedoch Gas. Er sei auf die A46 geflüchtet.

Nach rund einem Kilometer auf der Autobahn in Richtung Brilon stellt er den Wagen dann jedoch ab, heißt es.

Neben dem 15-Jährigen befanden sich noch ein 16-Jähriger sowie ein 13- und ein 14-Jähriger im Auto.

Alle wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.