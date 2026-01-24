Waffenarsenal in Mariendorf entdeckt: Mann verpfiffen und festgenommen

Berlin - Nach einem Hinweis aus dem persönlichen Umfeld hat die Polizei Berlin einen 42-Jährigen wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffengesetz festgenommen.

Der Besitz sogenannter Schreckschusswaffen ist nur unter bestimmten Auflagen erlaubt. © Screenshot/Instagram/polizeiberlin

Wie die Polizei auf Instagram mitteilte, stießen die Beamtinnen und Beamten bei der Durchsuchung seiner Wohnung auf zahlreiche Waffen und gefährliche Gegenstände.

Zu dem Fund gehörten unter anderem eine Schrotflinte, die mit Gummigeschossen geladen war, mehrere schussbereite PTB-Waffen sowie verschiedene Messer.

Auch eine Machete, ein Teleskopschlagstock und weitere Hieb- und Stichwaffen stellten die Einsatzkräfte sicher. Mehrere der Waffen lagen nach Polizeiangaben griffbereit in der Wohnung.

Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Waffenbesitzes dauern an. Angaben dazu, ob der Mann die Waffen einsetzen wollte oder bereits auffällig geworden war, machte die Polizei zunächst nicht.