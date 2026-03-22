Wagen stürzt Böschung hinunter: Beifahrerin stirbt noch vor Ort

Garmisch-Partenkirchen - Am Sonntagvormittag kam auf der B23 in Richtung Österreich ein Wagen plötzlich von der Straße ab und raste eine Böschung hinunter. Dort prallte das Auto gegen einen Baum. Die Beifahrerin erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Der Fahrer wurde in eine Klinik geflogen. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Wagen gegen 10.10 Uhr alleinbeteiligt und ohne erkennbaren Grund nach links von der Straße.

Er überquerte den parallel verlaufenden Radweg und stürzte eine Böschung in Richtung der Loisach hinab, bevor er schließlich von einem Baum gestoppt wurde.

Die Beifahrerin verstarb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert.

Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein Gutachter soll nun klären, wie es zu dem Crash kommen konnte.

Im Einsatz waren mehrere Streifen, zahlreiche Rettungskräfte sowie zwei Rettungshubschrauber. Auch die Feuerwehren aus Garmisch-Partenkirchen und Grainau rückten mit rund 30 Kräften aus.