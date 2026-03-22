Dreister Diebstahl auf der A2: Birkenstocks aus Lkw geklaut

Erxleben - Auf einem Parkplatz auf der A2 bei Erxleben ( Landkreis Stendal) wurden am Samstag aus einem geparkten Lastwagen geladene Waren von hohem Wert entwendet.

Derr 25-jährige Fahrer des Lastwagens bemerkte den Diebstahl erst am nächsten Tag. (Symbolbild) © footoo/123rf

Der 25-jährige Fahrer des Lastwagens meldete den Vorfall bei der Polizei. Der Diebstahl soll in der Nacht auf Sonntag auf dem Parkplatz Lorkberg stattgefunden haben.

Laut der Polizeiinspektion Magdeburg soll es sich bei dem Diebesgut um mehrere Schuhe der Marke Birkenstock handeln.

Ersten Ermittlungen ergaben, dass der Wert der gestohlenen Ware in einem fünfstelligen Bereich liegt.