Dreister Diebstahl auf der A2: Birkenstocks aus Lkw geklaut
Erxleben - Auf einem Parkplatz auf der A2 bei Erxleben (Landkreis Stendal) wurden am Samstag aus einem geparkten Lastwagen geladene Waren von hohem Wert entwendet.
Der 25-jährige Fahrer des Lastwagens meldete den Vorfall bei der Polizei. Der Diebstahl soll in der Nacht auf Sonntag auf dem Parkplatz Lorkberg stattgefunden haben.
Laut der Polizeiinspektion Magdeburg soll es sich bei dem Diebesgut um mehrere Schuhe der Marke Birkenstock handeln.
Ersten Ermittlungen ergaben, dass der Wert der gestohlenen Ware in einem fünfstelligen Bereich liegt.
Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde von der Polizei eingeleitet und der Tatort auf Spuren untersucht. Die Ermittlungen hierzu dauern an.
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