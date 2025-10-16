War es Brandstiftung? Leih-Toiletten gehen auf Firmengelände in Flammen auf

Auf dem Gelände eines Toiletten-Verleihs in Alsdorf-Hoengen kommt es in der Nacht zu einem Brand.

Von Anna Müller Alsdorf (Nordrhein-Westfalen) - Auf dem Firmengelände eines Toiletten-Verleihs in Alsdorf-Hoengen ist es in der Nacht zu einem Brand gekommen.

Auf dem Firmengelände einer WC-Vermietung sind Toilettenhäuschen in Brand geraten. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa Dabei gingen mobile Toilettenhäuschen auf zwei Lastwagen in Flammen auf. Wie die Polizei mitteilte, konnte das um 3.30 Uhr gemeldete Feuer vollständig gelöscht werden.