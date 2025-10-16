War es Brandstiftung? Leih-Toiletten gehen auf Firmengelände in Flammen auf
Von Anna Müller
Alsdorf (Nordrhein-Westfalen) - Auf dem Firmengelände eines Toiletten-Verleihs in Alsdorf-Hoengen ist es in der Nacht zu einem Brand gekommen.
Dabei gingen mobile Toilettenhäuschen auf zwei Lastwagen in Flammen auf.
Wie die Polizei mitteilte, konnte das um 3.30 Uhr gemeldete Feuer vollständig gelöscht werden.
Wie es zu dem Brand gekommen ist, wird nun ermittelt. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.
