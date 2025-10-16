War es Brandstiftung? Leih-Toiletten gehen auf Firmengelände in Flammen auf

Auf dem Gelände eines Toiletten-Verleihs in Alsdorf-Hoengen kommt es in der Nacht zu einem Brand.

Von Anna Müller

Alsdorf (Nordrhein-Westfalen) - Auf dem Firmengelände eines Toiletten-Verleihs in Alsdorf-Hoengen ist es in der Nacht zu einem Brand gekommen.

Auf dem Firmengelände einer WC-Vermietung sind Toilettenhäuschen in Brand geraten. (Symbolbild)
Auf dem Firmengelände einer WC-Vermietung sind Toilettenhäuschen in Brand geraten. (Symbolbild)  © Soeren Stache/dpa

Dabei gingen mobile Toilettenhäuschen auf zwei Lastwagen in Flammen auf.

Wie die Polizei mitteilte, konnte das um 3.30 Uhr gemeldete Feuer vollständig gelöscht werden.

Wie es zu dem Brand gekommen ist, wird nun ermittelt. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

