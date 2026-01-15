War es Pyrotechnik? "Purple Path"-Skulptur beschädigt

Limbach-Oberfrohna - Unbekannte haben die Skulptur "Delicious Monster" des "Purple Path" an der Jägerstraße in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau ) beschädigt.

In den vergangenen Tagen haben Unbekannte die Skulptur "Delicious Monster" in Limbach-Oberfrohna beschädigt. © Natalie Bleyl

An dem "Purple Path"-Kunstwerk wurden Teile verbogen, an manchen Stellen platzt die Beschichtung ab.

Die Schäden sollen laut Polizei zwischen Silvester und dem 11. Januar entstanden sein. Nach ersten Erkenntnissen könnten Täter auf das Kunstwerk geklettert sein. Auch Pyrotechnik kommt als Schadensursache in Betracht.

Ob zusätzlich Wind und Wetter zu den Schäden beigetragen haben, ist noch unklar.