War es Pyrotechnik? "Purple Path"-Skulptur beschädigt
Limbach-Oberfrohna - Unbekannte haben die Skulptur "Delicious Monster" des "Purple Path" an der Jägerstraße in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) beschädigt.
An dem "Purple Path"-Kunstwerk wurden Teile verbogen, an manchen Stellen platzt die Beschichtung ab.
Die Schäden sollen laut Polizei zwischen Silvester und dem 11. Januar entstanden sein. Nach ersten Erkenntnissen könnten Täter auf das Kunstwerk geklettert sein. Auch Pyrotechnik kommt als Schadensursache in Betracht.
Ob zusätzlich Wind und Wetter zu den Schäden beigetragen haben, ist noch unklar.
Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Hinweise nimmt sie telefonisch unter der Nummer 03763/640 entgegen.
Titelfoto: Natalie Bleyl