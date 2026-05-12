War Unfallverursacherin verwirrt? 66-Jährige rauscht mit Renault in Kia

Bergisch Gladbach - Bei einem Unfall in Bergisch Gladbach-Bensberg (Rhein-Berg-Kreis, NRW ) wurden zwei Frauen (60, 66) am Montagmittag verletzt.

Der Kia der 60-Jährigen wurde bei dem Crash schwer beschädigt. © Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Wie die Polizei am Dienstag berichtet, war die 66-Jährige gegen 12.10 Uhr mit ihrem Renault Clio auf der Kölner Straße in Richtung Steinstraße unterwegs, als sie aus bislang unklarer Ursache auf die Gegenspur geriet.

Dort kollidierte sie den Angaben der Ordnungshüter zufolge mit dem Kia der 60-Jährigen.

Beide Frauen wurden durch den Crash leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sowohl der Renault als auch der Kia wurden zudem so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Weil die 66-Jährige laut Polizei körperlich beeinträchtigt zu sein schien und auf die Ordnungshüter vor Ort einen verwirrten Eindruck machte, wurde ihr Führerschein vorläufig eingezogen.