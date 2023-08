03.08.2023 14:00 Motorradfahrer (20) nach Crash mit parkendem Auto schwer verletzt

Am Donnerstagmorgen kam es in Weferlingen zu einem schweren Unfall. Ein Motorradfahrer übersah ein parkendes Auto und krachte in dessen Heck.

Von Sophie Marie Kemnitz

Weferlingen - Am frühen Donnerstagmorgen kam es auf der Magdeburger Straße in Weferlingen (Landkreis Börde) zu einem Unfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Warum der junge Mann (20) das parkende Auto übersah, ist noch unklar. © Polizeiinspektion Magdeburg Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, war der 20-jährige Fahrer des Motorrads in Richtung Eschenrode unterwegs, als er einen parkenden Ford übersah. Der junge Mann konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf das Heck des Autos auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er schwer verletzt und musste in das Klinikum Braunschweig gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Titelfoto: Polizeiinspektion Magdeburg