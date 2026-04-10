Wegen E-Zigarette: Jugendliche an Bushaltestelle ausgeraubt
Halberstadt - An einer Bushaltestelle in Halberstadt (Landkreis Harz) sind am Donnerstagabend drei Jugendliche überfallen und ausgeraubt worden.
Gegen 18 Uhr soll ein bisher unbekannter Mann drei Jugendliche in der Kühlinger Straße angesprochen haben, teilte das Polizeirevier Harz mit.
Dieser soll sie zunächst nach einer Zigarette gefragt haben, hieß es. Nur wenige später forderte er sie auf, die Hosentaschen zu leeren.
Dabei kam bei einem 18-Jährigen eine E-Zigarette zum Vorschein. Diese wollte der unbekannte Täter haben und drohte dem Jugendlichen mit Schlägen.
Kurzerhand entriss er seinem Opfer das Objekt der Begierde und flüchtete in Richtung Lindenweg.
So wird der Angreifer beschrieben:
circa 30 Jahre alt
etwa 1,85 bis 1,86 Meter groß
deutsche Sprache, europäischer Phänotyp
trug eine schwarze Jacke und eine helle Hose
Glatze
Tunnel in den Ohrläppchen
Jetzt ermittelt die Polizei wegen Raubes.
Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt das Polizeirevier Harz unter Telefon 03941/674293 und online über das E-Revier entgegen.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa