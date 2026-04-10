Wegen E-Zigarette: Jugendliche an Bushaltestelle ausgeraubt

Halberstadt - An einer Bushaltestelle in Halberstadt ( Landkreis Harz ) sind am Donnerstagabend drei Jugendliche überfallen und ausgeraubt worden.

Wegen einer E-Zigarette hat ein bisher unbekannter Mann drei Jugendliche in Halberstadt überfallen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Gegen 18 Uhr soll ein bisher unbekannter Mann drei Jugendliche in der Kühlinger Straße angesprochen haben, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Dieser soll sie zunächst nach einer Zigarette gefragt haben, hieß es. Nur wenige später forderte er sie auf, die Hosentaschen zu leeren.

Dabei kam bei einem 18-Jährigen eine E-Zigarette zum Vorschein. Diese wollte der unbekannte Täter haben und drohte dem Jugendlichen mit Schlägen.

Kurzerhand entriss er seinem Opfer das Objekt der Begierde und flüchtete in Richtung Lindenweg.

So wird der Angreifer beschrieben:

circa 30 Jahre alt

etwa 1,85 bis 1,86 Meter groß

deutsche Sprache, europäischer Phänotyp

trug eine schwarze Jacke und eine helle Hose

Glatze

Tunnel in den Ohrläppchen

Jetzt ermittelt die Polizei wegen Raubes.