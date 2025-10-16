Wegen Mutprobe: 18-Jähriger springt aus fahrendem Auto

Ichstedt (Kyffhäuserkreis) - Am Mittwochabend konnte ein Lkw-Fahrer etwas Ungewöhnliches auf einer Ichstedter Straße beobachten: Ein junger Mann sprang während der Fahrt aus seinem Auto.

Die Landespolizeiinspektion Nordhausen empfiehlt ausdrücklich, nicht an solchen Mutproben teilzunehmen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Um 20.10 Uhr bemerkte der Lkw-Fahrer, wie ein 18-Jähriger bei 40 km/h in Ichstedt das fahrende Auto verließ.

Nach Angaben der Polizei sei die Aktion eine Mutprobe gewesen, von der er sich offenbar die Bewunderung seiner Freunde versprach.

Stattdessen erlitt der 18-Jährige mehrere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.