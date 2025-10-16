Wegen Mutprobe: 18-Jähriger springt aus fahrendem Auto

Am Mittwochabend beobachtete ein Lkw-Fahrer, wie ein junger Mann in Ichstedt im Kyffhäuserkreis aus einem fahrenden Auto sprang.

Ichstedt (Kyffhäuserkreis) - Am Mittwochabend konnte ein Lkw-Fahrer etwas Ungewöhnliches auf einer Ichstedter Straße beobachten: Ein junger Mann sprang während der Fahrt aus seinem Auto.

Die Landespolizeiinspektion Nordhausen empfiehlt ausdrücklich, nicht an solchen Mutproben teilzunehmen.
Um 20.10 Uhr bemerkte der Lkw-Fahrer, wie ein 18-Jähriger bei 40 km/h in Ichstedt das fahrende Auto verließ.

Nach Angaben der Polizei sei die Aktion eine Mutprobe gewesen, von der er sich offenbar die Bewunderung seiner Freunde versprach.

Stattdessen erlitt der 18-Jährige mehrere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei weist darauf hin, dass Aktionen wie diese andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringen oder sogar zum Tod führen können.

