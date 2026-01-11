Wegen glatter Fahrbahn? Auto mit sieben Insassen kommt von Straße ab und überschlägt sich

Horben - Ein Auto mit sieben Insassen ist vermutlich aufgrund des winterlichen Wetters von einer Straße bei Horben (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) abgekommen und hat sich überschlagen.

Wie durch ein Wunder blieben alle sieben Insassen des verunglückten Wagens unverletzt. © Feuerwehr Freiburg/dpa

Glück im Unglück: Verletzt wurde bei dem Crash am Samstagnachmittag gegen 16.10 Uhr niemand, wie die Polizei mitteilte.

Die Insassen stiegen Feuerwehrangaben zufolge selbst aus dem auf der Seite liegenden Wagen aus.

Da per Notruf der Feuerwehr mehrere betroffene Menschen gemeldet wurden, sei ein Großaufgebot des Rettungsdienstes ausgerückt.