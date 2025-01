Wegen jugendlichen Silvester-Chaoten: Polizisten entgehen knapp der Katastrophe

Der E-Scooter traf den Streifenwagen im Bereich der Frontscheibe. © Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Was sich genau abgespielt hatte, berichtete das Polizeipräsidium in Frankfurt am Main am heutigen Neujahrstag. So hatten Anwohner im Bereich des Hammarskjöldrings im Stadtteil Niederursel gegen 22.40 Uhr eine verdächtige, etwa zehn- bis 15-köpfige Gruppe Jugendlicher gemeldet.

Kaum war eine Streife vorsichtshalber an der genannten Adresse eingetroffen und hatte die benannten Heranwachsenden gesichtet, ergriffen allesamt schlagartig die Flucht - eine entsprechende Fahndung nach den Jugendlichen wurde eingeleitet.

Im Rahmen dieser kam es schließlich zum Schockmoment: Noch unbekannte Täter warfen unvermittelt einen rund 30 Kilogramm schweren E-Scooter von einer Fußgängerbrücke in Richtung eines fahrenden Streifenwagens.

Dieser wurde im Bereich der Windschutzscheibe und des Daches getroffen, die Scheibe zerbarst dabei teilweise. Die im Wagen befindlichen Beamten wurden durch umherfliegende Kleinteile leicht verletzt, der menschliche Schaden hätte jedoch weitaus höher sein können.

So bestätigte dies auch Polizeipräsident Stefan Müller (62). Dieser sprach von "gleich mehreren Schutzengeln" und der Tatsache, dass "nur wenige Zentimeter" darüber entschieden, dass die Katastrophe ausblieb.