Wegen Zigaretten mit Küchenmesser erpresst: Polizei sucht Zeugen

Gera - Am Mittwochmorgen wurde ein 18-Jähriger in Gera wegen einer Zigarette erpresst und bedroht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen .

Nach der Attacke in Gera bittet die Polizei nun um Mithilfe. (Symbolfoto) © Bodo Schackow/dpa

Gegen 8.45 Uhr stand am Mittwoch ein 18-jähriger Mann an der Bushaltestelle in der Reichsstraße, als ein bislang noch Unbekannter auf ihn zuging und nach einer Zigarette fragte.

Unmittelbar danach zückte er ein Küchenmesser aus seiner Tasche und bedrohte den 18-Jährigen damit.

Daraufhin übergab ihm dieser seine Zigaretten. Aus unerklärlichen Gründen schlug der Täter den jungen Mann anschließend ins Gesicht und flüchtete unerkannt.

Der 18-Jährige erlitt durch den Vorfall leichte Verletzungen. Laut Polizei handle es sich bei dem Angreifer um einen älteren Mann mit dunkler Jeans und roter Jacke.