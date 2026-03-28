Wegen zu hohem Spritpreis? Diesel-Dieb zapft Sattelzug an
Tapfheim - Ein oder mehrere Unbekannte haben rund 300 Liter Diesel aus einer abgestellten Sattelzugmaschine im Landkreis Donau-Ries gestohlen.
Wie die Polizei mitteilte, beschädigten der oder die Täter die Schlösser der Tankdeckel am Lkw, der im Gewerbegebiet "Am Schmidbach" in Tapfheim geparkt stand.
Die Tat muss sich im Zeitraum von Donnerstag 14 Uhr bis Freitag 1 Uhr abgespielt haben, so die Ermittler.
Der Schaden wurde auf rund 600 Euro geschätzt. Ob das Motiv für den Diebstahl mit den derzeit hohen Spritpreisen zusammenhing, sei noch unklar, erklärte die Polizei.
Beamte nahmen die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls auf und sicherten Spuren vor Ort.
Um den Fall zu klären, hoffen die Beamten auf Zeugen. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0906/7066750 bei der Polizeiinspektion Donauwörth melden.
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