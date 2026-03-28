Wegen zu hohem Spritpreis? Diesel-Dieb zapft Sattelzug an

Tapfheim - Ein oder mehrere Unbekannte haben rund 300 Liter Diesel aus einer abgestellten Sattelzugmaschine im Landkreis Donau-Ries gestohlen.

Aus einem Lkw-Tank wurden in Kreis Donau-Ries 300 Liter Diesel abgezapft. (Symbolbild) © perfectti/123RF

Wie die Polizei mitteilte, beschädigten der oder die Täter die Schlösser der Tankdeckel am Lkw, der im Gewerbegebiet "Am Schmidbach" in Tapfheim geparkt stand.

Die Tat muss sich im Zeitraum von Donnerstag 14 Uhr bis Freitag 1 Uhr abgespielt haben, so die Ermittler.

Der Schaden wurde auf rund 600 Euro geschätzt. Ob das Motiv für den Diebstahl mit den derzeit hohen Spritpreisen zusammenhing, sei noch unklar, erklärte die Polizei.

Beamte nahmen die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls auf und sicherten Spuren vor Ort.