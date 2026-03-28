Wegen zu hohem Spritpreis? Diesel-Dieb zapft Sattelzug an

Unbekannte zapfen mehrere Hundert Liter Diesel aus einer abgestellten Sattelzugmaschine in Tapfheim ab. Die Polizei ermittelt.

Von Friederike Hauer

Tapfheim - Ein oder mehrere Unbekannte haben rund 300 Liter Diesel aus einer abgestellten Sattelzugmaschine im Landkreis Donau-Ries gestohlen.

Aus einem Lkw-Tank wurden in Kreis Donau-Ries 300 Liter Diesel abgezapft. (Symbolbild)
Aus einem Lkw-Tank wurden in Kreis Donau-Ries 300 Liter Diesel abgezapft. (Symbolbild)  © perfectti/123RF

Wie die Polizei mitteilte, beschädigten der oder die Täter die Schlösser der Tankdeckel am Lkw, der im Gewerbegebiet "Am Schmidbach" in Tapfheim geparkt stand.

Die Tat muss sich im Zeitraum von Donnerstag 14 Uhr bis Freitag 1 Uhr abgespielt haben, so die Ermittler.

Der Schaden wurde auf rund 600 Euro geschätzt. Ob das Motiv für den Diebstahl mit den derzeit hohen Spritpreisen zusammenhing, sei noch unklar, erklärte die Polizei.

Verfolgungsfahrt auf A72: Mann mit geklautem Audi auf der Flucht
Polizeimeldungen Verfolgungsfahrt auf A72: Mann mit geklautem Audi auf der Flucht

Beamte nahmen die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls auf und sicherten Spuren vor Ort.

Um den Fall zu klären, hoffen die Beamten auf Zeugen. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0906/7066750 bei der Polizeiinspektion Donauwörth melden.

Titelfoto: perfectti/123RF

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: