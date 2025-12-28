Weihnachts-Chaos auf offener Straße: Axt-Mann drischt auf Autos und Schaufenster ein
Dortmund - Am zweiten Weihnachtstag sind bei einem 37-Jährigen sämtliche Sicherungen durchgebrannt. Der Mann schlug mit einer Axt auf parkende Autos und Schaufenster ein.
Informationen der Polizei zufolge soll der Mann zunächst wüst auf das Auto eines 28-Jährigen eingedroschen haben.
Kurze Zeit später ließ er die Axt auch auf andere in der Nähe geparkte Autos fliegen. Sogar eine Schaufensterscheibe machte der Randalierer mit der Axt kaputt.
Die darauf eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei konnten den Mann schließlich mit einem Taser überwältigen und festnehmen. Ein unmittelbar im Anschluss durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Methamphetamin.
Bei dem Einsatz wurde er leicht verletzt, kurz behandelt und schließlich in eine Psychiatrie gebracht.
Trotz seiner psychischen Ausnahmesituation hat er nun Anzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung am Hals.
