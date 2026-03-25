Weil Bäckerei geschlossen war: Betrunkener schlägt und beleidigt Passanten

Weimar - In der Weimarer Innenstadt ist es am Dienstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Weil eine Bäckerei bereits geschlossen war, schlug ein alkoholisierter Mann (59) in der Weimarer Innenstadt einen 36-Jährigen. (Symbolfoto) © Maurizio Gambarini/dpa

Ein 36-jähriger Mann meldete der Polizei, dass er von einem 59-Jährigen geschlagen und beleidigt worden sei.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 59-Jährige eine bereits geschlossene Bäckerei betreten und reagierte wütend, als ihm dies nicht möglich war.

In seiner Verärgerung schlug er den 36-Jährigen unvermittelt und beleidigte ihn. Die alarmierte Polizei konnte beide Männer vor Ort antreffen.