Weil Bäckerei geschlossen war: Betrunkener schlägt und beleidigt Passanten

In der Weimarer Innenstadt ist es am Dienstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein betrunkener Mann schlug zu, weil die Bäckerei zu war.

Von Marie Pohland

Weimar - In der Weimarer Innenstadt ist es am Dienstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Weil eine Bäckerei bereits geschlossen war, schlug ein alkoholisierter Mann (59) in der Weimarer Innenstadt einen 36-Jährigen. (Symbolfoto)
Weil eine Bäckerei bereits geschlossen war, schlug ein alkoholisierter Mann (59) in der Weimarer Innenstadt einen 36-Jährigen. (Symbolfoto)  © Maurizio Gambarini/dpa

Ein 36-jähriger Mann meldete der Polizei, dass er von einem 59-Jährigen geschlagen und beleidigt worden sei.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 59-Jährige eine bereits geschlossene Bäckerei betreten und reagierte wütend, als ihm dies nicht möglich war.

In seiner Verärgerung schlug er den 36-Jährigen unvermittelt und beleidigte ihn. Die alarmierte Polizei konnte beide Männer vor Ort antreffen.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest beim 59-jährigen Tatverdächtigen ergab einen Wert von 2,39 Promille. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Titelfoto: Maurizio Gambarini/dpa

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