Weil sein Hund bellte: Mann schlägt auf eigenes Tier ein

Wellen - In Wellen, einem Ortsteil in der Hohen Börde ( Sachsen-Anhalt ), wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, nachdem ein Rentner am Mittwoch mehrfach auf seinen eigenen Hund eingeschlagen haben soll.

Der Mann (76) soll mit der flachen Hand auf das Tier eingeschlagen haben. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Eine 34-jährige Anwohnerin meldete den Vorfall gegen 17 Uhr beim Polizeirevier Börde. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Zeugin mit ihrer Familie auf einem Feldweg spazieren.

Hier konnte sie beobachten, wie sich ein Mann mit seinem angeleinten Hund einer anderen Familie näherte, die ebenfalls einen Vierbeiner bei sich hatte.

Als der Hund des 76-Jährigen anfing zu bellen und stark an der Leine zu ziehen, soll der Beschuldigte angefangen haben, sein Tier anzuschreien und selbst stark an der Leine zu ziehen, um diesen ruhigzustellen.

Als die Fellnase daraufhin anfing, sein Herrchen anzuknurren, soll dieses mehrfach mit der flachen Hand auf den verängstigten Vierbeiner eingeschlagen haben, erklärte eine Sprecherin der Polizei.