Weil sie aufgefordert wird, sich in Linienbus ruhiger zu verhalten: Brutalo-Mädchen tritt Frau ins Gesicht

Bonn - Brutale Szenen haben sich in einem Linienbus in Bonn zugetragen: Dort soll ein Mädchen eine 44-Jährige mit Tritten ins Gesicht und an den Hals verletzt haben. Die Polizei fahndet nach der jungen Verdächtigen!

Das Mädchen soll eine 44-Jährige in einem Linienbus in Bonn angegriffen und verletzt haben. © Bildmontage: Polizei Bonn

Nach Angaben eines Polizeisprechers war die bislang Unbekannte am 12. September 2025 mit einer Gruppe von Mädchen in der Buslinie 608 unterwegs, wobei die Teenager randaliert und sich unangemessen verhalten hätten.

Eine couragierte 44-Jährige, die ebenfalls in dem Linienbus saß und auf dem Heimweg war, forderte die Gruppe schließlich auf, sich adäquat zu benehmen, als ein blondes Mädchen die Frau ohne Vorwarnung angriff und ihr unvermittelt ins Gesicht und an den Hals trat.

Die 44-Jährige erlitt bei der Attacke leichte Verletzungen, wie der Sprecher schilderte.

Weil die Tatverdächtige bislang nicht identifiziert werden konnte, fahndet die Bonner Kriminalpolizei auf richterlichen Beschluss nun öffentlich nach ihr und hat dazu auch ein Bild aus den Überwachungskameras des Linienbusses herausgegeben.