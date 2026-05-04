Weimar: Blumenpflücken führt zu körperlichem Angriff

Weimar - Ein Hinweis, dass man dort keine Blumen pflücken darf, hat in Weimar zum körperlichen Angriff auf zwei Personen geführt.

Das Pflücken von Blumen führte am Sonntagabend zu einem körperlichen Angriff. (Symbolfoto) © 123RF/krrad

Ein Mann und eine Frau wurden laut Polizei angegriffen, als sie die Personen beim Blumenpflücken am Sonntagabend ansprachen.

Demnach attackierte einer der Täter die 39-jährige Frau mit der Faust im Hals- und Kinnbereich. Ihr 38-jähriger Begleiter sei dazwischengegangen und habe die beiden getrennt.

Er wurde daraufhin mit der Faust am Oberkörper getroffen, wie die Polizei mitteilte. Die 39-Jährige sei außerdem mit einem spitzen Gegenstand am Finger verletzt worden.