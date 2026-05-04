Weimar: Blumenpflücken führt zu körperlichem Angriff
Von Jana Kieseyer
Weimar - Ein Hinweis, dass man dort keine Blumen pflücken darf, hat in Weimar zum körperlichen Angriff auf zwei Personen geführt.
Ein Mann und eine Frau wurden laut Polizei angegriffen, als sie die Personen beim Blumenpflücken am Sonntagabend ansprachen.
Demnach attackierte einer der Täter die 39-jährige Frau mit der Faust im Hals- und Kinnbereich. Ihr 38-jähriger Begleiter sei dazwischengegangen und habe die beiden getrennt.
Er wurde daraufhin mit der Faust am Oberkörper getroffen, wie die Polizei mitteilte. Die 39-Jährige sei außerdem mit einem spitzen Gegenstand am Finger verletzt worden.
Der Mann und die Frau wurden der Polizei zufolge aber nur oberflächlich verletzt. Die Polizei ermittelt gegen zwei Tatverdächtige.
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