Weinprobe endet für Radlerin schmerzhaft und mit teurem Nachspiel

Passiert ist das Ganze am Abend des gestrigen Samstags.

Die Frau hatte laut einem Sprecher der Polizei in der Umgebung von Landau an der Weinprobe teilgenommen und anschließend beschlossen, mit dem Fahrrad zum Bahnhof in Landau zu fahren.

Allerdings kam sie nicht an ihrem Ziel an. Bereits am Ortseingang von Landau kollidierte sie gegen 21.45 Uhr in der Weißenburger Straß e mit einer Mauer - vermutlich wegen ihres alkoholisierten Zustands und weil sie außerdem zu schnell unterwegs war.

Bei dem Crash zog sich die 42-Jährige neben mehreren Prellungen und Schürfwunden auch einen Schlüsselbeinbruch zu.