Nach tödlichem Bahnübergang-Unfall: Jugendliche betreten weiter Gleise

Geisenhausen - Nach einem tödlichen Unfall am vergangenen Montag an einem unbeschrankten Bahnübergang in Niederbayern warnt die Polizei vor Aufenthalten an der Unfallstelle. Demnach sollen sich vermehrt Jugendliche, Freunde des Verstorbenen und Schaulustige an den Gleisen in Geisenhausen aufhalten und teils auch das Gleisbett betreten.

Zwei 17-Jährige überquerten die Bahnschienen trotz roter Ampel. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Die Polizei weist deswegen darauf hin, dass der Aufenthalt im Gleisbett lebensgefährlich und verboten ist.

"Züge nähern sich oft nahezu lautlos und aufgrund des langen Bremswegs ist ein rechtzeitiges Anhalten unmöglich", heißt es in der Pressemitteilung. Der Bereich soll demnach verstärkt überwacht werden.

Zwei 17-Jährige hatten Anfang der Woche den Bahnübergang trotz Rotlichts auf einem Motorroller überquert. Beim Zusammenstoß mit einem Güterzug starb der Beifahrer, der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu.

Die Hintergründe des Unfalls sind laut Polizei noch unklar.