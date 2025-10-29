Wer erkennt die Automatensprenger? Polizei bittet mit Fotos um Hinweise
Klein Germersleben - Nach einer Automatensprengung in Klein Germersleben (Landkreis Börde) im Juni hat die Polizei jetzt Fotos der Täter veröffentlicht.
Die Tat sei bereits in der Nacht zum 2. Juni dieses Jahres geschehen, berichtete das Polizeirevier Börde.
Zwei bisher unbekannte Männer hatten sich für ihr Vorhaben einen Zigarettenautomaten in der Dorfstraße ausgesucht.
In dessen Ausgabefach legten sie Pyrotechnik und zündeten diese an.
Durch die anschließende Explosion ist die Gehäusefront des Automaten aufgedrückt worden.
Zeitgleich seien Zeugen an dem Tatort vorbeigekommen, weshalb beide Männer die Flucht ergriffen und nichts gestohlen haben.
Der Automat war aufgrund seiner Schäden nicht mehr brauchbar. Die Polizei hat direkt nach dem Vorfall weitere Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Tätern.
Fotos der Täter sollen Fall aufklären
Durch die jetzt veröffentlichten Fotos und Täterbeschreibungen erhoffen sich die Beamten Hinweise aus der Bevölkerung.
Einer der Männer habe eine Brille, eine lange Halskette und eine Bauchtasche getragen. Wie auf den Bildern der Überwachungskamera zu sehen ist, weist sein linker Unterarm zudem eine Tätowierung auf.
Hinweise nimmt die Polizei in Haldensleben unter Telefon 03904/4780 entgegen.
Titelfoto: Polizeirevier Börde