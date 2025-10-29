Wer erkennt die Automatensprenger? Polizei bittet mit Fotos um Hinweise

Klein Germersleben - Nach einer Automatensprengung in Klein Germersleben ( Landkreis Börde ) im Juni hat die Polizei jetzt Fotos der Täter veröffentlicht.

Auf dem linken Unterarm hatte einer der Täter eine Tätowierung. © Polizeirevier Börde

Die Tat sei bereits in der Nacht zum 2. Juni dieses Jahres geschehen, berichtete das Polizeirevier Börde.

Zwei bisher unbekannte Männer hatten sich für ihr Vorhaben einen Zigarettenautomaten in der Dorfstraße ausgesucht.

In dessen Ausgabefach legten sie Pyrotechnik und zündeten diese an.

Durch die anschließende Explosion ist die Gehäusefront des Automaten aufgedrückt worden.

Zeitgleich seien Zeugen an dem Tatort vorbeigekommen, weshalb beide Männer die Flucht ergriffen und nichts gestohlen haben.

Der Automat war aufgrund seiner Schäden nicht mehr brauchbar. Die Polizei hat direkt nach dem Vorfall weitere Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Tätern.