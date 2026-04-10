Wer hat etwas gesehen? 83-Jähriger in Zschertnitz von Transporter angefahren

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Ein 83-jähriger Fußgänger wurde in Dresden von einem Transporter angefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von Emelie Herrmann

Dresden - Ein Fußgänger wurde am Donnerstagmittag in Dresden-Zschertnitz von einem Transporter angefahren. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Polizei hofft in dem Fall auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolfoto)
Die Polizei hofft in dem Fall auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolfoto)  © Daniel Karmann/dpa

Laut Polizei war der Mercedes Sprinter gegen 12.50 Uhr auf der Südhöhe in Richtung Caspar-David-Friedrich-Straße unterwegs.

Als der 27-Jährige nach links auf die Münzmeisterstraße abbog, erfasste er den 83 Jahre alten Fußgänger, der in Richtung Bergstraße über die Straße lief.

Der Senior wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam ins Krankenhaus.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen inzwischen aufgenommen und sucht in dem Zusammenhang nach Zeugen. Wer also Angaben zu dem Unfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Dresden unter der Nummer (0351) 483 22 33 zu melden.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

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