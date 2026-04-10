Großkontrolle auf der A2: Polizei nimmt Lastwagen ins Visier

Bornstedt - Am Donnerstag wurde auf der A2 bei Bornstedt ( Sachsen-Anhalt ) eine Großkontrolle der Polizei durchgeführt. In wenigen Stunden wurden knapp 40 Verstöße festgestellt.

Bei den Kontrollen kam auch eine Drohne zum Einsatz. (Symbolbild) © Michael Reichel/dpa

Von 8.30 Uhr bis 13 Uhr nahmen die Beamten des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes wieder zahlreiche Verkehrsteilnehmer unter die Lupe.

Für die Überprüfungen wurde unter anderem mit einer Drohne der Sicherheitsabstand der Fahrzeuge überprüft, erklärte eine Sprecherin der Polizei.

Lastwagenfahrer mussten mit einem Bußgeld von 150 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen, wenn sie den vorgeschriebenen Abstand von 50 Metern unterschritten.

Insgesamt wurden 62 Fahrzeuge aus 8 unterschiedlichen Nationen von den Beamten unter die Lupe genommen.

Bei 37 von ihnen wurden Verstöße festgestellt, darunter 14 Unterschreitungen des erforderlichen Sicherheitsabstandes, elf Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht (Lenk- und Ruhezeiten), sieben mangelhafte Ladungssicherungen und zwei Verstöße gegen die Gefahrgutverordnung.