Wer hat etwas gesehen? Hyundai fährt Mutter samt Kinderwagen um

Dresden - In Dresden -Seidnitz wurden eine junge Mutter und ihr einjähriges Baby am Montagmittag von einem Auto angefahren und verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach dem Unfall hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Nach Angaben der Polizei erfasste ein Hyundai i10 gegen 13.35 Uhr die Mutter samt Kinderwagen auf der Bodenbacher Straße.

Die 47-jährige Fahrerin bog von der Marienberger Straße nach rechts auf die Bodenbacher Straße ab. Gleichzeitig überquerte die 29-jährige Mutter mit dem Kinderwagen die Straße an einer Fußgängerampel.

Im Zuge des Zusammenstoßes stürzte die Frau und auch der Kinderwagen fiel um. Die 29-Jährige und ihr kleines Mädchen wurden dabei leicht verletzt.