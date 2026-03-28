Wer hat was gesehen? Kassiererin in Discounter mit Waffe bedroht und verletzt
Von Björn Kirsch, Emelie Herrmann
Ettlingen - Eine Kassiererin ist am Freitagabend bei einem Raubüberfall in einem Ettlinger Discounter (Kreis Karlsruhe) mit einer Pistole bedroht und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Ein Täter wartete ab, bis sich die Kasse öffnete, bedrohte die Frau und griff dann in die Kasse, wie die Polizei mitteilte. Anschließend schlug er mit der Pistole auf den Kopf der 53-jährigen Kassiererin.
Er sei zu Fuß geflüchtet und von einer Zeugin noch kurz verfolgt worden. Der Täter habe lediglich einen sehr geringen Geldbetrag erbeutet.
In dem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach Zeugen. Der Täter wird wie folgt beschrieben:
etwa 30 Jahre alt
1,75 Meter groß
Vollbart
er hat weiße Sneaker, eine abgetragene, geflickte schwarze Jeans und eine beige Kapuzenpullover-Jacke der Marke Napapijri getragen
Wer Hinweise zu dem flüchtigen Mann oder der Tat liefern kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0721 666 - 5555 zu melden.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa