Wer hat was gesehen? Kassiererin in Discounter mit Waffe bedroht und verletzt

Ettlingen - Eine Kassiererin ist am Freitagabend bei einem Raubüberfall in einem Ettlinger Discounter (Kreis Karlsruhe) mit einer Pistole bedroht und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen .

Im Falle des bewaffneten Überfalls sucht die Kriminalpolizei jetzt nach Zeugen. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Ein Täter wartete ab, bis sich die Kasse öffnete, bedrohte die Frau und griff dann in die Kasse, wie die Polizei mitteilte. Anschließend schlug er mit der Pistole auf den Kopf der 53-jährigen Kassiererin.

Er sei zu Fuß geflüchtet und von einer Zeugin noch kurz verfolgt worden. Der Täter habe lediglich einen sehr geringen Geldbetrag erbeutet.

In dem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach Zeugen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: